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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:21

Российские военные сбили украинские самолеты МиГ-29 и Ан-26

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - В Минобороны РФ заявили, что российская авиация сбила украинский истребитель МиГ-29, а подразделения ПВО - транспортник Ан-26, перевозивший вооружение и технику.

"В ходе воздушного боя в районе населенного пункта Славянск Донецкой народной республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Одессы сбит самолет военно-транспортной авиации Ан-26 воздушных сил Украины, перевозивший вооружение и военную технику", - сказал официальный представитель министерства Игорь Конашенков на брифинге в воскресенье.

По его словам, также были уничтожены 10 беспилотников в районах населенных пунктов Видрождення, Рясное, Святогорск Донецкой народной республики, Кировск, Прудовка, Боровеньки, Варваровка Луганской народной республики, Волчий Яр, Большие Проходы Харьковской области, Зазорное Запорожской области, в том числе в районе Березовки Харьковской области - беспилотный летательных аппарат "Байрактар ТБ2".

Всего в ходе военной операции на Украине уничтожены 189 самолетов, 129 вертолетов, 1 114 беспилотников, 330 зенитных ракетных комплексов, 3 416 танков и бронемашин, 1 778 артиллерийских орудий и минометов, а также 3 419 автомобилей.

Хроника 24 февраля – 05 июня 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Одесса Славянск Ан-26 МиГ-29 Минобороны РФ Игорь Конашенков
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