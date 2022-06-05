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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:21

Ко Флориде движется тропический шторм из Мексиканского залива

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - В Мексиканском заливе сформировался первый за нынешний сезон ураганов тропический шторм Алекс, он двигается к американской Флориде, сообщает Associated Press.

Национальный центр по слежению за ураганами США сообщил, что шторм находится примерно в 435 км к северо-востоку от Форт Пирса во Флориде, с устойчивой скоростью ветра 80 км в час.

В некоторых южных частях Флориды уже произошли затопления после серии ливней и сильного ветра, водителей в Майами предупредили о неблагоприятных условиях на дорогах. Многие автомобили застряли на улице из-за подтоплений. Ситуацию оценивают как опасную и потенциально несущую угрозу жизни.

Сезон ураганов в этом году начался на этой неделе, специалисты считают начало ранним, однако не беспрецедентным для Флориды.

Алекс Мексиканский залив США Флорида
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