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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

В большинстве регионов Казахстана завершилось голосование на референдуме

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - В большинстве регионов Казахстана завершилось голосование на референдуме по поправкам в Конституцию, сообщили в министерстве информации и общественного развития республики.

"В Казахстане завершилось голосование более чем на 8 тыс. участках. В связи с разницей во времени голосование в пяти регионах страны, а именно на 1 тыс. 858 участках в Кызылординской, Актюбинской, Атырауской, Мангистауской и Западно-Казахстанской областях, завершится в 21:00 по времени Нур-Султана", - говорится в сообщении ведомства.

Продолжается голосование на 48 участках за рубежом.

В воскресенье в Казахстане проходит республиканский референдум по поправкам в Конституцию. Гражданам республики предстоит ответить на единственный вопрос: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения в Конституцию, изложенные в проекте Закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию, опубликованном в средствах массовой информации 6 мая 2022 года".

Проголосовать на референдуме смогут более 11,7 млн граждан Казахстана, население которого превышает 19,1 млн человек. Референдум будет признан состоявшимся, если в нем примут участие более половины включенных в списки граждан.

Явка на конституционном референдуме в Казахстане к 20:00 по местному времени составила 67,65%, сообщил секретарь Центризбиркома Мухтар Ерман. Бюллетени получили 7 936 655 гражданин, что составляет 67,65% от числа включенных в списки для голосования.

Казахстан
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