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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

В Белоруссии сохранят для населения тарифы на тепло и электроэнергию на уровне 1 января

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Правительство Белоруссии утвердило сохранение тарифов для населения на теплоснабжение и электроэнергию на уровне 1 января 2022 года, сообщили в пресс-службе правительства.

"В текущем году тарифы, установленные для населения на теплоснабжение и электроэнергию, используемую для отопления и горячего водоснабжения в жилых домах (квартирах), сохранятся на уровне 1 января 2022 г", - говорится в сообщении.

Там отметили, что данное решение принято оперативно-ситуационным штабом при Совмине.

"Снижение финансовых расходов населения по оплате данных коммунальных услуг до конца года составит около Br17 млн. ", - отметили в правительстве.

Совмин Белоруссии
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