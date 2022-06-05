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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Белоруссия полностью обеспечивает себя солью и растительным маслом

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Глава "Белгоспищепрома" Олег Жидков в интервью телеканалу СТВ заверил белорусов в отсутствии какого-либо дефицита на соль и растительное масло, которые для собственных нужд в стране производятся в полном объеме, а также востребованы за пределами Белоруссии.

"Весь объем соли, который мы получили в качестве дополнительной емкости рынка, с лихвой заменяем собственным производством, которое налажено на предприятии "Мозырьсоль". Сегодня объем добычи предприятием соли увеличен", - отметил он.

По официальным данным, объем производства фасованной соли увеличен на 20%, а объем производимой соли по фасовке составляет до 320 т ежесуточно. "То есть, вся эта соль поставляется на внутренний рынок без каких-либо ограничений", - пояснил Жидков.

Кроме того, до 20% внутреннего рынка по реализации данной позиции занимает предприятие "Беларуськалий", которое обеспечивает потребителей привычной поваренной солью.

"Сегодня достаточно большой спрос на продукцию "Мозырьсоли" как в Российской Федерации, так и частично в том же Евросоюзе", - заявил глава "Белгоспищепрома".

Также, по его словам, в приобретении белорусского рапсового масла заинтересованы многие европейские покупатели.

"Мы имеем достаточно большой объем заявок со стороны европейских покупателей, которые в этой ситуации заинтересованы в приобретении в любом количестве нашего рапсового масла, которое мы производим. Те же Литва, Латвия, Дания первыми стоят в очереди, чтобы осуществить приобретение нашего рапсового масла при условии 100-процентной предоплаты и при условии, что цена на этот продукт для них в разы выше, чем мы сегодня реализуем для собственного населения", - отметил Жидков.

Подсолнечное масло Белоруссия традиционно завозит и импортирует в большом количестве из Российской Федерации.

Олег Жидков
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