В Северном море уменьшилось загрязнение акватории кораблями

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Бельгийские власти обнародовали результаты борьбы государства против загрязнения Северного моря, отметив, что загрязнение, причиняемое судами, еще никогда не было столь слабым, как в настоящее время, об этом заявил заместитель премьер-министра и министр по делам Северного моря Винсент Ван Кикенборн.

По его словам, эти результаты получены с помощью специального самолета-искателя научной службы группы управления математической моделью Северного моря, на котором бельгийская береговая охрана осуществляет наблюдательные полеты. Данный инструмент действует с 1991 года и является, по словам министра, "мощным оружием против загрязнения окружающей среды и моря".

Самолет позволяет, например, отслеживать сбросы нефтепродуктов с судов. Он также обнаруживает с 2015 года выбросы серы, а с 2021 года - азота.

По словам министра, количество случаев загрязнения морской среды в Северном море снижалось с начала принятия соответствующих мер в 1990 году. В 2021 году подобного загрязнения, по данным мониторинга, не было обнаружено, а снижение загрязнения способствовало увеличению фауны в Северном море.