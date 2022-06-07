Президент Южной Кореи назначил нового посла в РФ

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Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Президент Южной Кореи Юн Сук Ель во вторник назначил новых послов в России, Китае, Японии и постоянного представителя в Организации Объединенных Наций, сообщает Yonhap.

Новым послом в России стал Чан Хо Чжин - бывший посол страны в Камбодже.

Эксперт по внешней политике, ранее возглавлявший Корейскую государственную дипломатическую академию, Юн Док Мин был назначен послом в Японии, а профессор Сеульского государственного университета Чхун Чэ Хо - в Китае.

Бывший посол в Великобритании Хван Чжун Кук был назначен постпредом в ООН.

В мае южнокорейский президент назначил послом страны в США Чо Тхэ Йонга, который ранее занимал пост заместителя министра иностранных дел.