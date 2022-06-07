FT сообщила, что Deutsche Bank вывез сотни ИТ-специалистов из РФ в Германию

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Deutsche Bank перевел сотни высококвалифицированных ИТ-специалистов из России в Берлин вместе с их семьями и домашними животными, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

До начала военной спецоперации на Украине в двух крупных центрах банка в Москве и Санкт-Петербурге работали около 1,5 тыс. сотрудников, занимавшихся разработкой и поддержкой программного обеспечения. Это примерно четверть всех штатных ИТ-специалистов Deutsche Bank.

Всем российским сотрудникам банка было предложено перевестись на работу в Германию, и половина из них приняла предложение, сообщили три источника, знакомые с вопросом. Большинство согласившихся уже переехали, утверждают источники. Всего речь идет примерно о 2 тыс. человек, включая семьи сотрудников.

Многие из уехавших прилетели в Германию через Финляндию, говорят источники. Руководство приступило к подготовке документов заранее, и сотрудники смогли начать работу сразу же по приезде в Берлин.

Сотрудник банка отметил, что российских коллег перевозили в Германию не только с семьями, но и с домашними животными, "от хомячков до змей". "И нет, змей в самолет проносить нельзя", - добавил он.

"Это не было эвакуацией, - сказал один из источников, добавив, что это "обычная релокация персонала, хотя, конечно, гораздо большего размера и масштаба, чем обычно".

Пока непонятно, что будет с оставшимися ИТ-операциями банка в России. "Мы продолжаем рассматривать различные варианты", - сказал один из высокопоставленных сотрудников Deutsche Bank.