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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Оборонный концерн Raytheon создаст глобальную штаб-квартиру в Арлингтоне

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Американский производитель аэрокосмической и оборонной продукции Raytheon Technologies объявил о создании новой глобальной штаб-квартиры в городском округе Арлингтон (штат Вирджиния), который является пригородом Вашингтона.

Он будет расположен в Росслине, рядом с подразделением Raytheon Intelligence & Space, сообщается в пресс-релизе компании.

Данное расположение позволит Raytheon Technologies быть ближе к правительству страны. Кроме того, Вашингтон служит удобным транспортным узлом для клиентов и сотрудников компании со всего мира, отмечается в сообщении.

Между тем международное рейтинговое агентство S&P Global подтвердило кредитный рейтинг эмитента Raytheon Technologies на уровне "А-" с прогнозом "негативный" из-за более слабого восстановления авиапутешествий и спроса на самолеты, чем предполагалось ранее.

Котировки акций Raytheon Technologies растут на 1% в ходе торгов во вторник. С начала текущего года рыночная стоимость компании выросла более чем на 14%, в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 потерял 13,3%.

Raytheon была образована в результате слияния United Technologies Corp. и Raytheon Co. в апреле 2020 года. Компания является поставщиком решений для аэрокосмического сектора и оборонной промышленности, в том числе выпускает авиадвигатели Pratt & Whitney.

Raytheon США
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