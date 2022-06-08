Норвегия передала Украине партию 155-мм самоходных гаубиц

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Норвегия передала Украине два десятка 155-мм самоходных гаубиц М109 в комплекте с боеприпасами, снаряжением и запасными частями, сообщило в среду министерство обороны королевства.

"Украина специально запросила этот вид оружия. Ход военных действий в Украине в настоящее время диктует необходимость предоставить более тяжелую артиллерию и системы вооружений", - заявил министр обороны Норвегии Бьёрн Арильд Грам.

Отмечается, что норвежская армия недавно заменила свои гаубицы M109 новой артиллерией из Южной Кореи, но M109 все еще хранятся на складах. "22 из них были переданы вместе со снаряжением, запасными частями и боеприпасами", - говорится в сообщении.

Указывается также, что Норвегия обучила украинских солдат, как пользоваться системой. Это обучение проходило в Германии.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские военные уничтожили одну из переданных Норвегией 155-мм самоходных артустановок М109А3 и две 155-мм гаубицы М777 производства США.