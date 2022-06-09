При пожаре в корейском офисном здании погибли семь человек

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - В Южной Корее в городе Тэгу утром в четверг случился пожар в семиэтажном офисном здании. Как сообщает "Ренхап" со ссылкой на представителей властей, погибли семь человек, еще 46 пострадали.

Возгорание, по словам пожарных, произошло в 10:55 (4:55 по московскому времени). Пожар полностью потушили за 20 минут. В тушении участвовали 50 машин и 160 пожарных.

Из здания были эвакуированы десятки людей.

Причину возгорания выяснит полиция, не исключается версия поджога.