Рогозин возглавил межгоссовет по космосу стран СНГ

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин избран председателем межгосударственного совета по космосу стран-участниц СНГ, сообщили в госкорпорации.

"На третьем заседании межгосударственного совета по космосу государств - участников СНГ единогласным решением его председателем избран генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин", - говорится в сообщении "Роскосмоса" в телеграм-канале.

Отмечается, что он будет возглавлять совет до проведения четвертого заседания, запланированного на первое полугодие 2023 года в Таджикистане.