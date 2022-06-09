Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:00

В Конгрессе США озабочены возможным прекращением поставок сурьмы из России

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - В Вашингтоне выражают озабоченность возможным прекращением поставок российской сурьмы, необходимой для военного производства, из-за напряженности в отношениях с Москвой и введенных санкций, сообщает американское оборонное издание Defense News.

Согласно публикации, комитет Палаты представителей по Вооруженным силам Конгресса США подготовил законопроект, направленный на решение вопросов поставок сурьмы. В документе, сопровождающем законопроект, содержится требование к управляющему запасами национальной обороны проинформировать комитет к октябрю о состоянии поставок и запасов сурьмы, предоставить "пятилетний прогноз этих полезных ископаемых, а также текущие и будущие уязвимости цепочки поставок".

"Комитет обеспокоен недавней геополитической динамикой в отношениях с Россией и Китаем и тем, как это может ускорить сбои в цепочке поставок, особенно в отношении сурьмы", - говорится в документе.

Как отмечается в публикации, США сильно зависят от Китая и России в плане поставок сурьмы, жизненно важного минерала для оборонной промышленности - от производства бронебойных пуль и взрывчатых веществ до ядерного оружия, а также другого военного оборудования, такого как, например, приборы ночного видения или батареи.

В настоящее время Конгресс прилагает усилия по укреплению стратегического резерва редкоземельных минералов, отмечает издание. Запас включает в себя полезные ископаемые, имеющие решающее значение для поставок оборонной промышленности.

Законопроект также требует от Минобороны США ввести политику утилизации отработанных батарей для возврата "драгоценных металлов, редкоземельных минералов и элементов стратегического значения (таких как кобальт и литий) в цепочку поставок или стратегические резервы Соединенных Штатов".

США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В ЛНР сообщили о гибели 13 человек в результате обстрела города Стаханова

В ДНР приговорили троих пленных иностранных наемников к смертной казни

В ДНР приговорили троих пленных иностранных наемников к смертной казни

В НАТО опасаются получения РФ секретных военных технологий из-за поставок оружия Киеву

В НАТО опасаются получения РФ секретных военных технологий из-за поставок оружия Киеву

Конфискованную Грецией иранскую нефть вернут Тегерану

Конфискованную Грецией иранскую нефть вернут Тегерану

Водителя авто, наехавшего на школьников в Берлине, сочли психически больным

Водителя авто, наехавшего на школьников в Берлине, сочли психически больным

Лукашенко заявил, что РФ выделит Белоруссии $1,5 млрд на проекты импортозамещения

Новая Конституция лишила Назарбаева и его семью части привилегий

Новая Конституция лишила Назарбаева и его семью части привилегий
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });