В Конгрессе США озабочены возможным прекращением поставок сурьмы из России

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - В Вашингтоне выражают озабоченность возможным прекращением поставок российской сурьмы, необходимой для военного производства, из-за напряженности в отношениях с Москвой и введенных санкций, сообщает американское оборонное издание Defense News.

Согласно публикации, комитет Палаты представителей по Вооруженным силам Конгресса США подготовил законопроект, направленный на решение вопросов поставок сурьмы. В документе, сопровождающем законопроект, содержится требование к управляющему запасами национальной обороны проинформировать комитет к октябрю о состоянии поставок и запасов сурьмы, предоставить "пятилетний прогноз этих полезных ископаемых, а также текущие и будущие уязвимости цепочки поставок".

"Комитет обеспокоен недавней геополитической динамикой в отношениях с Россией и Китаем и тем, как это может ускорить сбои в цепочке поставок, особенно в отношении сурьмы", - говорится в документе.

Как отмечается в публикации, США сильно зависят от Китая и России в плане поставок сурьмы, жизненно важного минерала для оборонной промышленности - от производства бронебойных пуль и взрывчатых веществ до ядерного оружия, а также другого военного оборудования, такого как, например, приборы ночного видения или батареи.

В настоящее время Конгресс прилагает усилия по укреплению стратегического резерва редкоземельных минералов, отмечает издание. Запас включает в себя полезные ископаемые, имеющие решающее значение для поставок оборонной промышленности.

Законопроект также требует от Минобороны США ввести политику утилизации отработанных батарей для возврата "драгоценных металлов, редкоземельных минералов и элементов стратегического значения (таких как кобальт и литий) в цепочку поставок или стратегические резервы Соединенных Штатов".