Эрдоган заявил о намерении участвовать в выборах президента Турции в 2023 году

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг объявил, что выдвигает свою кандидатуру на пост главы государства на выборах в следующем году, передают западные СМИ.

"Позвольте заявить, что Тайип Эрдоган - кандидат "Народного альянса", - заявил он, выступая на митинге правящей Партии справедливости и развития в Измире.

"Народный альянс" включает в себя правящую Партию справедливости и развития и Партию националистического движения, исповедующую ультраправые взгляды.

Пресса отмечает, что оппозиционная Республиканская народная партия - вторая по численности партия в парламенте - еще не выдвинула своего кандидата на пост президента. В связи с этим Эрдоган обратился с призывом к лидеру оппозиции Кемалю Килидждароглу определиться с выбором.

"Объявите либо своего кандидата, либо выдвиньте свою кандидатуру", - сказал Эрдоган.

По данным СМИ, в Турции звучали мнения о возможности досрочных выборов на фоне экономических сложностей в стране, вызванных ослаблением турецкой лиры и инфляцией в 73,5%, что является самым высоким уровнем с 1998 года. Эрдоган эти слухи опроверг, заявив, что выборы пройдут 24 июня 2023 года, как и планируется.