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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:00

В Латвии разработают закон об отчуждении ряда объектов РФ и Белоруссии в стране

В Латвии разработают закон об отчуждении ряда объектов РФ и Белоруссии в стране
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Министр юстиции Латвии Янис Борданс поручил экспертам Минюста до 17 июня разработать закон, позволяющий провести отчуждение принадлежащих Белоруссии санаториев "Белоруссия" и "Янтарный берег" в Юрмале, а также российского Дома Москвы в Риге, сообщил сам министр в своих соцсетях.

Министр считает, что эта недвижимость может быть использована, в частности, для размещения украинских беженцев, реабилитации пострадавших.

По его словам, сообщает агентство BNS, в Латвии уже существует правовой механизм, в рамках которого можно конфисковать имущество по уголовному процессу.

Но для того, чтобы законодатель ясно выразил свою волю и разрешил юридические нюансы, требуется специальный закон, чтобы устранить любые препятствия и интерпретации в отношении отчуждения этой принадлежащей России и Белоруссии собственности, подчеркнул Борданс.

Латвия Янис Борданс
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