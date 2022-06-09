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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:00

Избраны пять новых непостоянных членов Совета Безопасности ООН

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Япония, Швейцария, Эквадор, Мальта и Мозамбик избраны в четверг Генассамблеей ООН новыми непостоянными членами Совета Безопасности, свидетельствуют итоги голосования.

За Японию отдали свой голос 184 страны, Швейцарию - 187, Эквадор - 190. 185 стран высказались за Мальту, 192 - за Мозамбик.

Новые непостоянные члены будут участвовать в работе Совбеза ООН на протяжении 2023-2024 годов, заменив Ирландию, Норвегию, Мексику, Кению, Индию.

В состав Совета Безопасности ООН входят 15 государств, пять из них являются постоянными членами и обладают правом вето - Россия, Китай, США, Великобритания и Франция. Десять непостоянных членов избираются на двухлетний срок. Каждый год проводится замена пяти из них. В прошлом году были избраны ОАЭ, Бразилия, Албания, Габона, Гана.

ООН СБ ООН Япония Швейцария Эквадор Мальта Мозамбик
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