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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:00

Трое стали жертвами стрельбы на заводе в Мэриленде

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Три человека погибли в результате стрельбы на заводе Columbia Machine в американском городе Смитсбурге в штате Мэриленд, сообщает NBC Washington со ссылкой на местные власти.

По данным телеканала, еще один человек был ранен и находится в критическом состоянии. Пока неизвестно, были ли жертвы стрельбы сотрудниками предприятия.

По данным Associated Press, после стрелок скрылся с завода на автомобиле.

Кроме того, вскоре после стрельбы примерно в восьми километрах от завода в перестрелку с подозреваемым вступил патрульный. Оба были ранены. По данным NBC Washington, патрульный получил легкое ранение, а состояние стрелка неизвестно, но он был доставлен в больницу.

США Мэриленд Смитсбург
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