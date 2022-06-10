Трое стали жертвами стрельбы на заводе в Мэриленде

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Три человека погибли в результате стрельбы на заводе Columbia Machine в американском городе Смитсбурге в штате Мэриленд, сообщает NBC Washington со ссылкой на местные власти.

По данным телеканала, еще один человек был ранен и находится в критическом состоянии. Пока неизвестно, были ли жертвы стрельбы сотрудниками предприятия.

По данным Associated Press, после стрелок скрылся с завода на автомобиле.

Кроме того, вскоре после стрельбы примерно в восьми километрах от завода в перестрелку с подозреваемым вступил патрульный. Оба были ранены. По данным NBC Washington, патрульный получил легкое ранение, а состояние стрелка неизвестно, но он был доставлен в больницу.