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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:00

Канада готовится к российским кибератакам

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Канадское правительство находится в состоянии "повышенной готовности" к кибератакам со стороны России и других недружественных стран, заявил министр общественной безопасности Марко Мендичино на заседании комитета по безопасности канадского парламента.

"Я не могу не подчеркнуть, насколько важно, чтобы в нынешней геополитической обстановке, в которой мы находимся, мы были в состоянии повышенной готовности к потенциальным атакам со стороны враждебных государств, таких как Россия", - сказал Мендичино.

Он отметил, что возможны кибератаки, которые будут направлены на "критически важную инфраструктуру" Канады, а также "различные правительственные структуры", "различные секторы экономики".

Канада Россия
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