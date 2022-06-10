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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:27

Автогонка "Ле-Ман" в этом году пройдет на топливе, полученном из отходов виноделия

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Все участники знаменитой автомобильной гонки "24 часа Ле-Мана" во Франции в этом году будут использовать топливо, полученное из возобновляемых источников, а точнее - из отходов виноделия.

Топливо марки Excellium Racing 100 будет поставлять командам компания TotalEnergies. Это топливо производится из виноградного жмыха и винного осадка. По словам компании, его использование позволит уменьшить углеродный след как минимум на 65%.

Гонка "24 часа Ле-Мана" пройдет в 90-й раз, это старейшее в мире соревнование автомобилей на выносливость. Она начнется в 9 утра по местному времени 11 июня и закончится через 24 часа. В гонке примут участие 62 автомобиля. Последние четыре года победителем соревнования становилась команда Toyota, до этого трижды побеждали гонщики из Porsche.

24 часа Ле-Мана Франция
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