Бразилия получила $6,9 млрд от продажи акций Eletrobras

Фото: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Бразилия получила 33,7 млрд реалов ($6,9 млрд) от продажи акций электроэнергетической компании Eletrobras, что стало крупнейшей по величине приватизацией в данной отрасли в Латинской Америке, сообщает агентство Bloomberg.

Eletrobras и государственный банк развития BNDES в совокупности продали почти 697,5 млн акций компании по цене 42 реала ($8,56) за каждую. Это примерно на 2,4% ниже уровня котировок на закрытие торгов в четверг. Кроме того, было продано свыше 104,6 млн акций допэмиссии, сообщили агентству источники.

После продажи размер голосующего пакета акций Eletrobras, который принадлежит бразильскому правительству, снизился до менее 50%, что фактически означает приватизацию компании. Намерения продать значительный пакет акций компании впервые прозвучали еще пять лет назад, но реальные шаги начали предприниматься только несколько месяцев назад.

Аналитики ожидают, что Eletrobras станет более эффективной после завершения процесса приватизации. Но рост доходов будет также зависеть от нового совета директоров компании, который будет назначаться акционерами.

Это размещение стало второй по величине сделкой по продаже акций в мире в 2022 году. Крупнее было только IPO южнокорейской LG Energy Solution, которая привлекла по его итогам $10,7 млрд.

Для Бразилии продажа акций Eletrobras также стала второй по величине в истории после размещения Petrobras на $70 млрд в 2010 году.

Организаторами продажи акций электроэнергетической компании выступили банки Banco BTG Pactual SA, Bank of America Corp., Goldman Sachs Group Inc., Banco Itau BBA SA, XP Investimentos SA, Banco Bradesco BBI SA, Caixa Economica Federal, Citigroup Inc., Credit Suisse Group AG, JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley и Banco Safra SA.