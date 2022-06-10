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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:16

Дефицит бюджета США в мае сократился вдвое

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Дефицит госбюджета США в мае сократился вдвое - до $66,223 млрд по сравнению со $131,953 млрд за тот же месяц прошлого года, сообщило министерство финансов страны.

Доходы снизились на 16,1% и составили $388,993 млрд против $463,745 млрд годом ранее. Причиной этого стал перенос ряда платежей в бюджет на апрель, поскольку 1 мая выпало на нерабочий день.

При этом расходы в прошлом месяце упали на 23,6% – до $455,216 млрд с $595,698 млрд в мае 2021 года.

Между тем за восемь месяцев 2022 финансового года, который начался 1 октября, отрицательное сальдо бюджета США упало в 4,8 раза – до $426,226 млрд против более $2 трлн за аналогичный период годом ранее.

Объем поступлений в бюджет с начала текущего фингода подскочил на 29,5%, составив $3,375 трлн.

Расходы сократились на 18,6% – до $3,8 трлн. Это обусловлено, в первую очередь, окончанием действия масштабных стимулирующих программ бизнеса и населения, которые были введены из-за пандемии COVID-19.

Отрицательное сальдо госбюджета США по итогам 2021 финансового года, который завершился 30 сентября, сократилось на 11,4% и составило $2,776 трлн (или 12,4% ВВП). Годом ранее был зафиксирован рекордный дефицит в $3,1 трлн.

Последний раз профицит бюджета фиксировался в стране в 2001 году.

США
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