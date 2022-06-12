Союз Меланшона немного опережает партию Макрона в первом туре выборов во Франции

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Объединение "Новый народный экологический и социальный союз", возглавляемое левым лидером Жан-Люком Меланшоном, лидирует в первом туре парламентских выборов во Франции и набирает 26,2% голосов, сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на данные экзит-поллов.

Коалиция "Вместе" под руководством президента Франции Эммануэля Макрона занимает второе место с 25,8% голосов.

Партия "Национальное объединение" Марин Ле Пен набирает 19,1% голосов.

Наблюдатели отмечают, что за счет особенностей французской системы выборов в парламент расстановка сил по итогам второго тура может существенно измениться.

На эту особенность указывает и BFM TV: по прогнозу телеканала, коалиция Макрона сможет через неделю, по итогам второго тура, получить от 270 до 310 мест в парламенте, объединение Меланшона - от 170 до 220, партия Ле Пен - от 15 до 30.

При этом, согласно данным института Ifop, доля французов, которые не стали голосовать на этих выборах, достигла рекордно высокого показателя - 51,5%. Предыдущий антирекорд был зафиксирован в 2017 году, тогда от голосования воздержались 51,3%.

Французские СМИ напоминают, что парламентские выборы все еще могут привести к тому, что коалиция Макрона потеряет большинство в Национальном собрании, что создаст трудности для одобрения выдвигаемых им и его кабмином инициатив и реформ.

Выборы проходят по мажоритарной избирательной системе. Для того, чтобы быть избранным в результате первого тура кандидат должен набрать абсолютное большинство голосов избирателей. Если необходимого количества никто не набрал, проводится второй тур, в который проходят все кандидаты, набравшие не менее 12,5% голосов.

Через неделю, 19 июня, во Франции запланирован второй тур парламентских выборов.

Национальное собрание - нижняя палата французского парламента. 577 депутатов в нее избираются в ходе всеобщих выборов сроком на пять лет.