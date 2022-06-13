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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:43

Генсек ЛАГ заявил о давлении Запада на арабские страны по ситуации на Украине

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Арабские страны подвергаются давлению со стороны Запада, добиваясь осуждения действий России в отношении Украины, заявил генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт.

"Западный мир оказывает давление на нас, требуя голосовать вместе с ним, выступать против действий России и осуждать ее (по Украине - ИФ)", - сказал он в интервью египетскому телеканалу Sada el-Balad.

Генсек отметил, что у арабских стран есть единая позиция по украинскому конфликту, и подчеркнул: "Я надеюсь, что арабским государствам удастся сохранить свою безопасность, и конфликт не повлияет на стабильность в регионе".

Украина Россия ЛАГ Ахмед Абу аль-Гейт
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