Сербская газета получила сообщение об угрозах минирования ряда объектов в Белграде

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Сербская газета "Новости" в понедельник получила по электронной почте сообщение о минировании ряда объектов в Белграде, в том числе и посольства России.

"Взрывчатка заложена в следующих местах: Зоологическом саду, посольстве России, Военной академии, главном кампусе Университета в Белграде, студенческих общежитиях "Патрис Лумумба" и "Мика Митрович", Конституционном суде, Скупщине Сербии, международной школе "Чартуэлл", Британской международной школе, международной школе в Белграде", - говорится в сообщении, поступившем в редакцию по электронной почте.

В сообщении указано, что "бомбы сработают в течение 2-3 часов.

Полиция проводит проверки.

Ранее в июне министр внутренних дел Сербии Александр Вулин сообщил, что сотрудники его ведомства выявили и открыли расследования в отношении всех тех, кто рассылал с территории страны сообщения с угрозами о минировании гражданских объектов.

По словам министра, с 1 января по 1 июня сотрудники сербских спецслужб провели 1046 противодиверсионных проверок.

"За этот период полиция выявила и передала в руки правосудия всех, кто рассылал с территории Сербии сообщения с угрозами о заложенных бомбах. Сотрудники МВД проводили расследование по любому сообщению о заложенных бомбах, разыскивали исполнителей и передавали их в руки правосудия", - сказал Вулин.

Как сообщалось, что в первом полугодии 2022 года в Сербии значительно возросло количество сообщений о "минировании", в частности школ и бортов самолетов. Все они в итоге оказывались ложными.