"Белавиа" отменит требование по ПЦР-тестам и справкам о вакцинации на рейсах в РФ

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Белорусский национальный перевозчик "Белавиа" отменяет требование по ПЦР-тестам и справкам о вакцинации от COVID-19 на рейсах в Россию, сообщила пресс-служба компании в понедельник.

"C 14 июня на рейсах Belavia в Российскую Федерацию не будут проверять ПЦР-тесты и справки о вакцинации. С завтрашнего дня ограничения по въезду в страну в связи с COVID-19 отменены", - говорится в сообщении.