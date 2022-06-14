Глава ДНР опроверг сообщения о возможной вспышке холеры в Мариуполе

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Вспышки холеры в Мариуполе не зафиксированы, эпидемическая ситуация находится под контролем, заявил в воскресенье участникам пресс-тура, организованного Минобороны РФ, глава ДНР Денис Пушилин.

"Я бы назвал это разгоном паники украинскими ресурсами. Ситуация находится под контролем", - сказал Пушилин российским и иностранным журналистам.

По его словам, "тела погибших во время боевых действий согласно проведенным процедурам после судебно-медицинской экспертизы захоронены". "Тел погибших, которые еще находятся под завалами, не так много, чтобы можно было говорить об эпидемии", - добавил глава ДНР.

Он отметил, что работы по перезахоронению продолжаются. "Сейчас работают группы, в которые входят как судебно-медицинские эксперты, так и работники прокуратуры, вспомогательные службы. Проводим перезахоронения в специально отведенных для этого местах", - сообщил Пушилин.

Как сказал глава ДНР, мариупольцы возвращаются в город по мере восстановления городской инфраструктуры.

"Люди возвращаются - это их дом. Возвращение зависит от восстановления критической инфраструктуры. В те районы города, к которым уже подведено электричество, вода, люди стараются возвращаться", - отметил он.