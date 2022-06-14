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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:58

Белоруссия подготовила заявку на членство в ШОС

Белоруссия подготовила заявку на членство в ШОС
Фото: Anadolu Agency/Getty Images

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Белоруссия подготовила заявку на членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщил во вторник специальный представитель президента России по делам ШОС Бахтиер Хакимов.

Предложение проработано в межведомственном формате и одобрено правительством страны.

"Белорусская сторона обратилась с просьбой их оперативно принять, и дала понять, что подготовлено предложение президента Белоруссии о подаче заявки на членство в ШОС", - сказал Хакимов в ходе заседания совета национальных координаторов ШОС, проходящего в Ташкенте.

В настоящий момент Белоруссия имеет статус наблюдателя в ШОС.

Белоруссия ШОС
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