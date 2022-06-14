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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

В Финляндии переместят последний в стране памятник Ленину

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Последний в Финляндии памятник Ленину исчезнет из пейзажа города Котка. Горсовет принял решение о том, что скульптура будет перемещена в музей Кюменлааксо, сообщил во вторник портал телерадиовещания Yle.

Бюст Ленина работы эстонского скульптора Мати Варика находится в центре Котка. Статую подарил в 1979 году город-побратим Котка - Таллин, который тогда входил в состав Советского Союза. За несколько десятилетий бронзовая скульптура не раз подвергалась вандализму.

В Котка споры о будущем памятника начались еще до февральских событий. Дискуссия о том, приемлемы ли советские монументы в финских городах и советские символы в топонимике, вновь оживилась весной.

Ранее городской совет уже решал судьбу скульптуры, но тогда постановил, что нет необходимости ее убирать. Сейчас же он пересмотрел инициативы граждан и прежних членов совета.

На прошлой неделе защитники памятника Ленину устроили парковую вечеринку для его спасения. Организаторами мероприятия выступили Коммунистическая партия Финляндии и Демократический просветительский союз.

В апреле прошлого года было принято решение о переносе в музей памятника Ленину из центра города Турку. Бюст был подарен Ленинградом и находился в центре города с 1977 года.

Скульптура в Котка стала последним крупным памятником Ленину в Финляндии. Но на улицах городов Финляндии по-прежнему можно встретить посвященные советскому государственному и политическому деятелю памятные доски и барельефы.

В Финляндии Ленина уважали за то, что он подписал 18 (31) декабря 1917 года декрет о признании Россией ее независимости.

Финляндия Россия
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