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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:11

Премьер Италии считает, что средиземноморский газ может снизить зависимость ЕС от РФ

Премьер Италии считает, что средиземноморский газ может снизить зависимость ЕС от РФ
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Поставки природного газа из восточного Средиземноморья могли бы снизить зависимость Европы от России в энергетической сфере, заявил премьер-министр Италии Марио Драги на совместной пресс-конференции с израильским коллегой Нафтали Беннетом.

"На энергетическом фронте мы будем работать вместе над использованием ресурсов природного газа восточного Средиземноморья и развитием возобновляемых источников энергии", - сказал Драги, слова которого приводят западные СМИ.

В свою очередь Беннет заявил, что Израиль работает над тем, чтобы сделать свой природный раз доступным для Европы. Позже пресс-служба израильского премьер-министра сообщила, что лидеры двух стран обсудили поставки природного газа в Европу через Египет.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз стремится расширять сотрудничество с Израилем в сфере энергетики в рамках мер по отказу от российских энергоресурсов.

"Поведение РФ лишь укрепило нашу решимость освободиться от зависимости от российских ископаемых видов топлива. Например, мы изучаем способы активизации энергетического сотрудничества с Израилем через два крупных проекта", - сказала фон дер Ляйен, выступая в израильском Университете имени Бен-Гуриона. Видеозапись этой речи опубликована в соцсети.

ЕС ранее ввел санкции в отношении российского угля, а также поэтапный запрет на импорт сырой нефти и нефтепродуктов из РФ. Планов по санкциям в отношении газа пока нет. Однако фон дер Ляйен часто упоминает в этом контексте европейскую стратегию REPowerEU, призванную сделать Европу более независимой в сфере энергетики, в том числе - от российского газа.

Марио Драги
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