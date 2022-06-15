В штате Массачусетс установят детектор мочи в лифтах

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Транспортное управление Массачусетса намерено снабдить некоторые лифты штата устройствами, которые будут реагировать на появление в лифте урины, сообщает Associated Press.

Транспортная организация, обслуживающая Бостон и его окрестности, этим летом запускает пилотную программу, в рамках которой датчики обнаружения мочи будут установлены в четырех лифтах в центре города. Датчики будут посылать сигналы в коммунальные службы, которые могут направить бригаду уборщиков.

Датчики на потолке лифта имеют вентилятор, который позволяет им всасывать воздух и производить анализ, - сказала Меган Коллинз, менеджер проектов транспортного управления.

Пилотный проект стартует в августе. Данные будут собираться в течение нескольких месяцев, прежде чем управление примет решение о том, следует ли внедрять программу к концу года.

Подобные технологии уже имели место в США.

Почти десять лет назад Управление метрополитена Атланты запустило пилотную программу, которая оповещала полицию при обнаружении мочи в лифте. После этого лифты были неработоспособны до проведения уборки. Программа, признанная успешной, в конечном итоге была расширена.