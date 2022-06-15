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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:11

Участники переговоров по Сирии рассмотрят вопрос американского присутствия в стране

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Участники переговоров по Сирии в Нур-Султане рассмотрят вопрос американского присутствия на северо-востоке Сирии, сообщил специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

"Я думаю, что рассмотрим вопрос об американском присутствии, что тоже достаточно важно, там незаконное присутствие на северо-востоке под предлогом борьбы с ИГИЛ ("Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в России). На самом деле американские подразделения, которые там находятся, в основном занимаются охраной нефтяных месторождений, обеспечивая разграбление фактически сирийского национального достояния", - сказал он журналистам в среду на полях астанинского переговорного процесса по Сирии в Нур-Султане.

18-ый раунд переговоров по Сирии в Нур-Султане пройдет 15-16 июня. Ожидается, что участники рассмотрят ситуацию "на земле" в Сирии, в том числе гуманитарное и социально-экономическое положение, перспективы возобновления работы сирийского конституционного комитета, меры укрепления доверия, освобождение заложников и поиск пропавших без вести, создание условий для возвращения на родину сирийских беженцев.

Александр Лаврентьев Нур-Султан
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