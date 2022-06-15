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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Грузия отменила требование о ПЦР и COVID-прививке для въезжающих иностранцев

Грузия отменила требование о ПЦР и COVID-прививке для въезжающих иностранцев
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Грузия отменила все COVID-ограничения на границе для посещающих страну иностранцев, сообщает координационный центр по борьбе с коронавирусом при правительстве республики.

"Иностранные граждане с 15 июня при пересечении границы Грузии уже не обязаны представлять документ о прохождении ковид-вакцинации и отрицательном ПЦР-тесте, проведенном в течение 72 часов", - говорится в сообщении центра в среду.

В мае в Грузии были отменены почти все коронавирусные ограничения. Обязательным остается ношение масок в медицинских учреждениях.

Грузия коронавирус
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