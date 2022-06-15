Грузия отменила требование о ПЦР и COVID-прививке для въезжающих иностранцев
Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Грузия отменила все COVID-ограничения на границе для посещающих страну иностранцев, сообщает координационный центр по борьбе с коронавирусом при правительстве республики.
"Иностранные граждане с 15 июня при пересечении границы Грузии уже не обязаны представлять документ о прохождении ковид-вакцинации и отрицательном ПЦР-тесте, проведенном в течение 72 часов", - говорится в сообщении центра в среду.
В мае в Грузии были отменены почти все коронавирусные ограничения. Обязательным остается ношение масок в медицинских учреждениях.