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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

США ввели санкции против людей, связанных с организацией "Русское имперское движение"

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Минфин США в среду ввел санкции против людей, связанных с российской праворадикальной организацией "Русское имперское движение" (РИД).

В сообщении министерства указывается, что под американские санкции попали украинец Станислав Шевчук и россиянин Александр Жуковский. По информации Минфина, они связаны с РИД.

Кроме того, под санкции попал подданный Швеции Антон Тулин. Это решение принято, так как, по данным США, этот человек занимался "подготовкой террористов". По версии властей США, и этот человек связан с РИД.

В 2020 году администрация бывшего президента США Дональда Трампа внесла РИД в список террористических организаций. Также в список попали три человека, которых американская сторона назвала лидерами движения: Станислав Воробьев, Денис Гариев и Николай Трущалов.

В России информационный портал "Русского имперского движения" был признан экстремистским материалом и включен в соответствующий Федеральный список в 2012 году.

США Русское имперское движение
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