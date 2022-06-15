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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Байден сообщил Зеленскому о новом транше военной помощи на $1 млрд

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден сообщил, что по телефону проинформировал президента Украины Владимира Зеленского о решении предоставить Киеву транш американской военной помощи в размере $1 млрд, сообщает в среду Белый дом.

"Я сообщил президенту Зеленскому, что США передадут еще военную помощь Украине на $1 млрд", - отмечается в заявлении Байдена.

По его словам, речь идет о "дополнительной артиллерии, вооружении для береговой обороны, боеприпасах для артиллерии, современных ракетных системах".

Кроме того, Байден решил оказать Украине дополнительную гуманитарную помощь.

"Сегодня я сообщаю о дополнительной гуманитарной помощи на $225 млн, чтобы помочь людям на территории Украины. В частности, речь идет о снабжении питьевой водой, наиболее нужными медикаментами, продовольствием, наличными деньгами для покупки наиболее нужных товаров. Также нужно предоставлять медпомощь, безопасные убежища", - говорится в заявлении.

Украина США Джо Байден Владимир Зеленский
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