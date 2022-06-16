В школе на Аляске детям подали герметик вместо молока

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - 12 учеников начальной школы и двое взрослых в американском городе Джуно на Аляске получили на завтрак герметик вместо молока, сообщает Associated Press.

По данным агентства, после этого происшествия несколько детей пожаловались на жжение в горле, а одного ребенка доставили для лечения в больницу.

Предположительно, инцидент произошел из-за перепутанных упаковок: "молоко" разливали из дозатора, в который был помещен пакет с герметиком для пола, внешне напоминающим молоко.

Как отмечается, и молоко, и герметик хранились на складе за пределами школы.

Полиция проверяет, почему химикаты и продукты питания хранились вместе, но не считает произошедшее чьим-то злым умыслом.