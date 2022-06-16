США объявили о захвате одного из командиров ИГ в Сирии

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Американские военные на севере Сирии захватили влиятельного полевого командира "Исламского государства" (террористическая организация, запрещенная в РФ), сообщает в четверг Associated Press (AP).

"Коалиционные силы во главе с США в четверг в ходе военной операции на севере Сирии захватили одного из лидеров "Исламского государства", - приводит AP выдержки из заявления коалиции.

В документе отмечается, что захваченный командир был одним из высших руководителей сирийского отделения ИГ и имел отношение к изготовлению взрывных устройств.

В заявлении не указано ни имя этого человека, ни место проведения рейда. В нем подчеркивается, что операция признана успешной, ни один мирный житель не пострадал.