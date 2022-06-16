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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:34

Глава ДНР допустил продвижение за пределы ее границ

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Глава ДНР Денис Пушилин не исключил, что силы республики продвинутся за пределы административных границ Донецкой области, вглубь Украины.

"Первоначальная задача - выход на конституционные границы. Дальше все будет зависеть от ряда факторов, в том числе и внешних. Вы видите, что обстреливаются города и районы республики тем оружием, которое имеет достаточно серьезную дистанцию. Поэтому не исключено, что нам придется отодвигать еще дальше", - сказал Пушилин журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума в четверг.

По его словам, дальнейшие шаги станут понятны после выхода на конституционные границы республики.

Хроника 24 февраля – 16 июня 2022 годаВоенная операция на Украине
ДНР Денис Пушилин
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