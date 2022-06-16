Байден просил глав Госдепа и Пентагона не заходить "слишком далеко" в поддержке Украины

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден попросил госсекретаря Энтони Блинкена и министра обороны Ллойда Остина "сбавить обороты" в выражении поддержки Украине, сообщает в четверг телеканал NBC News со ссылкой на чиновников, знакомых с ситуацией.

"Байден был недоволен тем, что Блинкен и Остин говорили о победе на Украине. Он был не в восторге от такой риторики", - заявил NBC News один из чиновников.

Байден позвонил Блинкену и Остину после их визита в Киев 24 апреля. Тогда на пресс-конференции в Польше Остин заявил, что США хотят "победы украинцев" и надеются "ослабить Россию". Блинкен публично поддержал слова министра обороны.

Телеканал со ссылкой на нескольких чиновников из администрации, знакомых с содержанием телефонного разговора, передает, что, по мнению президента, министры "зашли слишком далеко". Байден высказал обеспокоенность тем, что их комментарии могли установить нереалистичные ожидания и увеличить риск прямого вовлечения США в конфликт.

В апреле Остин и Блинкен посетили Киев с необъявленным заранее визитом. Они встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, министром обороны Алексеем Резниковым и министром внутренних дел Денисом Монастырским.

Позднее в госдепе США сообщили, что Пентагон расширит военную подготовку украинских военнослужащих в Европе на некоторых системах вооружения, которые Вашингтон поставляет Киеву.