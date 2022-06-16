В Нидерландах реабилитируют солдат, обвиненных в провале миссии по защите Сребреницы

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Кабинет министров Нидерландов на выходных проведет встречу с ветеранами боснийской войны, которые работали там под эгидой ООН, и, вероятно, начнет реабилитацию батальона, обвиненного много лет назад в неспособности защитить Сребреницу, сообщает в четверг портал Dutch News.

Ожидается, что 18 июня премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, министр обороны страны Кайса Оллонгрен и глава генштаба Нидерландов Онно Эйхельсхайм встретятся с ветеранами нидерландского батальона III. Как пишет портал, вероятно, в ходе встречи официальные лица признают несправедливость прозвучавших в прошлом обвинений в адрес подразделения в неспособности защитить анклав и укрывавшихся там боснийцев, и в то же время выразят им признательность за службу.

Согласно официальным данным, в июле 1995 года в Сребренице за несколько дней были убиты более 8 тыс. мусульман. Ответственность за это была возложена на войска боснийских сербов. Международный суд ООН в Гааге квалифицировал события в Сребренице как геноцид.

Голландских солдат отправили в Сребреницу с миссией защиты анклава, и позднее их обвинили в неспособности его защитить.