Херсонские власти заявили, что мобилизация в области пока не планируется

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Власти Херсонской области в данный момент не планируют мобилизацию местных жителей, сообщил заместитель главы временной администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Пока таких тенденций не намечается. Никто никого в армию призывать не собирается на данном этапе, до принятия решения относительно входа Херсонской области в РФ", - сказал Стремоусов в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале в пятницу.

Информацию о мобилизации, распространяемую в соцсетях, он назвал провокацией.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля он объявил о начале специальной военной операции на Украине. В настоящее время Херсонская область полностью находится под контролем российских сил, а Запорожская – частично.