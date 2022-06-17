В Китае спустили на воду третий, наиболее современный авианосец

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Церемония спуска на воду третьего, самого современного авианосца ВМС КНР состоялась в пятницу в Шанхае, сообщает Associated Press (AP).

Авианосец, получивший название "Фуцзянь", покинул сухой док и пришвартовался к близлежащему пирсу.

"Фуцзянь" стал первым китайским авианосцем, оборудованным электромагнитной катапультой для запуска самолетов различных типов. Полное водоизмещение корабля, по данным китайской стороны, составляет 80 тыс. тонн.

Теперь авианосец должны оснастить оборудованием, что должно занять от двух до шести месяцев. Затем последуют испытания корабля в гавани и морские ходовые испытания, которые, вероятно, продлятся шесть месяцев, прежде чем инженеры начнут тестировать электромагнитную катапульту.

AP напоминает, что Пентагон в докладе для Конгресса США в прошлом году отмечал особое значение программы строительства авианосцев для превращения ВМС КНР в глобальную силу.

ВМС КНР за последние годы нарастили присутствие в Индийском океане и в западной части Тихого океана, создали первую зарубежную базу – в Джибути, где также поддерживают военное присутствие США и Япония.

В данный момент ВМС КНР располагают 355 кораблями, включая подводные лодки. По оценкам американской стороны, Китай нарастит состав флота до 420 кораблей к 2025 году и до 460 к 2030 году. AP отмечает, что, хотя по количеству кораблей ВМС КНР являются самыми крупными в мире, по возможностям они уступают ВМС США. Так, на вооружении у США стоят 11 авианосцев, а также девять универсальных десантных кораблей, способных нести вертолеты и самолеты вертикального взлета.

Кроме того, США уделяют все больше внимания региону вокруг Китая, включая Южно-Китайское море, где КНР и несколько других государств ведут территориальные споры.