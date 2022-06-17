Еврокомиссия рекомендовала дать Украине статус кандидата на вступление в ЕС

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Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Еврокомиссия рекомендует предоставить Украине статус кандидата в члены Евросоюза при условии, что страна проведёт ряд необходимых реформ, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Комиссия рекомендует Евросовету предоставить Украине, первое, европейскую перспективу, и второе - статус кандидата. Конечно, это подразумевает понимание, что страна проведет необходимый ряд важных реформ", - сказала фон дер Ляйен журналистам в пятницу.

Окончательное решение о предоставлении этого статуса Украине должны одобрить все 27 государств-членов ЕС.

Европейские СМИ отмечали, что статус кандидата - это не гарантия того, что та или иная страна в итоге вступит в ЕС. Для присоединения к Евросоюзу требуется соответствовать ряду довольно строгих требований. Зачастую переговоры ЕС со страной, претендующей на вступление, затягиваются на долгие годы.