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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:27

SpaceX уволила пятерых сотрудников за письмо с критикой Илона Маска

SpaceX уволила пятерых сотрудников за письмо с критикой Илона Маска
Фото: Nikolas Kokovlis/NurPhoto via Getty Images

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Американская аэрокосмическая Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX) уволила по крайней мере пятерых сотрудников после того, как они распространили письмо, в котором высказывается критика в адрес основателя и владельца компании Илона Маска, сообщили источники CNBC.

Открытое письмо, подписанное неизвестным числом сотрудников SpaceX и направленное топ-менеджменту компании, было распространено ранее на этой неделе, сообщало издание The Verge. В нем сотрудники охарактеризовали поведение Маска в обществе как "частый источник смущения и отвлечения". Они также сослались на недавние обвинения миллиардера в сексуальных домогательствах.

Ранее президент и главный операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл выступила в защиту Маска в скандале с домогательством. В электронном письме сотрудникам компании она заявила, что сообщения о домогательствах, распространенные изначально изданием Business Insider, являются ложными.

Маск является самым крупным акционером SpaceX, которому по состоянию на конец прошлого года принадлежало 78% голосующих акций.

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