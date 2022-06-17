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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:27

Президент Армении благодарит Путина за усилия, которые остановили войну в Нагорном Карабахе

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Президент Армении Ваагн Хачатурян поблагодарил российского коллегу Владимира Путина за усилия в решении нагорно-карабахского конфликта.

"Армянский народ ценит ваши усилия в решении нагорно-карабахского конфликта и признателен за предпринятые вами реальные шаги, которые привели к остановке войны", - сказал Хачатурян в пятницу на встрече с Путиным в рамках Петербургского международного экономического форума.

Это первая встреча двух лидеров.

Хачатурян также отметил, что в создавшихся новых условиях надо задуматься о том, как дальше развиваться.

"Новые условия дают еще и новые возможности. Уверен, что экономика России выдержит, исходя из имеющихся ресурсов и возможностей", - отметил президент Армении.

Боевые действия в зоне карабахского конфликта начались 27 сентября 2020 года. В ночь на 10 ноября лидеры РФ, Азербайджана и Армении приняли трехстороннее заявление о прекращении огня. После войны в Нагорном Карабахе был размещен российский миротворческий контингент на пять лет с автоматическим продлением на очередные пятилетние сроки, если ни одна из сторон не решит прекратить применение договоренности.

Ваагн Хачатурян Армения
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