Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:49

Крупный пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Шанхае

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Пожар произошел на заводе по переработке нефти Sinopec в Шанхае. Как сообщает South China Morning Post со ссылкой на компанию, погиб один человек. Также пострадал еще один сотрудник компании.

В свою очередь "Синьхуа" сообщает, что пожар начался около 4 утра по местному времени, его удалось взять под контроль лишь спустя пять часов.

Sinopec подчеркивает, что пока никакой угрозы экологии нет, загрязнения воды или почвы в близлежащих районах не выявлено.

Китай Шанхай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: суббота, 18 июня

Россия считает необоснованными обвинения в "бряцании ядерным оружием"

ЮНИСЕФ сообщил, что число детей-беженцев в мире достигло 36,5 млн

ЮНИСЕФ сообщил, что число детей-беженцев в мире достигло 36,5 млн

FATF ограничит роль и влияние в ней России из-за событий на Украине

Меркель заявила о готовности стать посредником в конфликте на Украине в будущем

Меркель заявила о готовности стать посредником в конфликте на Украине в будущем

Джонсон предложил Киеву программу по подготовке украинских войск

Джонсон предложил Киеву программу по подготовке украинских войск

Что произошло за день: пятница, 17 июня

Токаев заявил, что Казахстан не признает ДНР и ЛНР

SpaceX уволила пятерых сотрудников за письмо с критикой Илона Маска

SpaceX уволила пятерых сотрудников за письмо с критикой Илона Маска
Военная операция на Украине

Путин назвал решение об операции на Украине вынужденным, но необходимым

Путин назвал решение об операции на Украине вынужденным, но необходимым
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });