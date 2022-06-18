Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:55

Протестующие против военной реформы в Индии начали поджигать поезда

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - По меньшей мере один человек погиб в Индии в столкновениях с полицией, в стране продолжаются протесты против реформы военной службы. Как сообщает NDTV, протестующие сожгли по меньшей мере 12 поездов.

Еще 300 маршрутов были затронуты в той или иной степени из-за атак манифестантов.

Ранее правительство Индии представило планы реформы военной службы, по которой вместо долгосрочных контрактов будут заключаться 4-летние. Причем по истечении четырех лет 75% военных будут уволены из армии без каких-либо военных пенсий. Оставшиеся 25% получат разрешение служить 15 лет.

Предполагается, что эти меры позволят омолодить вооруженные силы и сэкономить средства на пенсиях и пособиях отставным военным.

Манифестанты выступают против, поскольку это лишает потенциальных военных перспектив гарантированных рабочих мест с фиксированной зарплатной и пенсией.

Индия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В ряде районов Франции запретили мероприятия на открытом воздухе из-за жары

В ряде районов Франции запретили мероприятия на открытом воздухе из-за жары
Военная операция на Украине

Борисов обещал, что РФ будет уничтожать передаваемую Украине советскую технику

Борисов обещал, что РФ будет уничтожать передаваемую Украине советскую технику

Крупный пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Шанхае

Что случилось этой ночью: суббота, 18 июня

Россия считает необоснованными обвинения в "бряцании ядерным оружием"

ЮНИСЕФ сообщил, что число детей-беженцев в мире достигло 36,5 млн

ЮНИСЕФ сообщил, что число детей-беженцев в мире достигло 36,5 млн

FATF ограничит роль и влияние в ней России из-за событий на Украине

Меркель заявила о готовности стать посредником в конфликте на Украине в будущем

Меркель заявила о готовности стать посредником в конфликте на Украине в будущем

Джонсон предложил Киеву программу по подготовке украинских войск

Джонсон предложил Киеву программу по подготовке украинских войск

Что произошло за день: пятница, 17 июня

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });