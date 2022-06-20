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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:51

США обеспокоены возможным "вмешательством" России в промежуточные выборы

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - В американских министерствах внутренних дел и национальной безопасности обеспокоены тем, что Россия, по их мнению, может использовать разногласия в США для влияния на ноябрьские промежуточные выборы, сообщает CNN.

По оценкам источников телеканала, Россия "может организовать демонстративные незначительные взломы сетей местных избирательных органов, что вызовет недоверие к американской электронной системе голосования".

Эти усилия, по словам официальных лиц, будут направлены на то, чтобы подогреть сомнения в результатах президентских выборов 2020 года, распространяемые бывшим президентом Дональдом Трампом и многими его союзниками, говорится в сообщении.

"Если произойдет что-то пусть незначительное, это приведет к хаосу, люди подумают, что все выборы абсолютно небезопасны", - сказала телеканалу Николь Тисдейл, которая до апреля была директором по законодательным вопросам в Совете национальной безопасности.

Ранее в июне Управление разведки и анализа министерства внутренней безопасности предупредило, что РФ "вероятно попытается повлиять на голосование и попытается сорвать промежуточные выборы в отместку за возглавляемый Америкой ответ на действия России в отношении Украины".

В имеющемся в распоряжении CNN докладе министерства говорится: "Мы ожидаем вмешательства России в предстоящие промежуточные выборы 2022 года, поскольку Россия рассматривает такую деятельность как справедливый ответ на предполагаемые действия Вашингтона и возможность подрыва позиции США в мире, способ влияния на принятие решений в США".

Представитель американской администрации заявил телеканалу: "Люди считают, что это один из тех способов, с помощью которых Кремль потенциально может отомстить нам, не вызывая какой-либо кинетической реакции. Есть много опасений, что, если он и попытается нанести нам ответный удар за поддержку Украины, это будет один из способов".

Вместе с тем, как подчеркивается в сообщении, все эти опасения "носят гипотетический характер".

В ноябре в США должны пройти промежуточные выборы, на которых будут избираться члены Палаты представителей и часть Сената американского Конгресса, а также губернаторы ряда штатов.

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