Крупнейший в Азии пассажирский ж/д узел начал работу в Пекине

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Крупнейший в Азии пассажирский железнодорожный узел был введен в эксплуатацию в понедельник в Пекине, сообщает агентство "Синьхуа".

Вокзал "Фэнтай" имеет 32 железнодорожных пути и 32 платформы. Его общая площадь составляет около 400 тыс. квадратных метров, что эквивалентно размеру почти 56 футбольных полей. Ежечасно здесь смогут находиться до 14 тыс. пассажиров.

Ожидается, что на первоначальном этапе эксплуатации вокзал будет обслуживать 120 пассажирских поездов в сутки.

Ж/д станция "Фэнтай", расположенная в одноименном районе южной части китайской столицы, была построена в 1895 году и использовалась для пассажирских и грузовых перевозок, а также формирования составов вплоть до закрытия в 2010 году. Работы по ее реконструкции начались в 2018 году.

После модернизации станция приобрела новый облик, в который были добавлены элементы традиционной китайской архитектуры, включая выступающие карнизы крыши.

Это первый в стране железнодорожный вокзал с двухъярусной конструкцией для обслуживания высокоскоростных и обычных поездов. Под вокзалом также находится станция метро, что обеспечивает удобный трансфер пассажиров.