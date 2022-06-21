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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

Посол ЛНР в России сообщил о продвижении союзных сил к Лисичанску

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Посол Луганской народной республики в Российской Федерации Родион Мирошник сообщает о продвижении союзных сил Народной милиции Луганской народной республики и Вооружённых сил Российской Федерации в сторону подконтрольного украинской армии Лисичанска.

"Наши подразделения активно продвигаются с юга в сторону Лисичанска", - написал Мирошник во вторник в соцсетях.

Он отметил, что в черте нескольких населённых пунктов на лисичанском направлении ведутся стрелковые бои. "Ближайшие часы должны принести существенные изменения в расстановке сил в этом районе", - сообщил Мирошник.

"Сегодня были нанесены удары в район Лисичанского НПЗ (нефтеперерабатывающего завода - ИФ), куда были стянуты достаточно крупные скопления живой силы и техники украинских формирований", - добавил посол ЛНР в РФ.

Хроника 24 февраля – 21 июня 2022 годаВоенная операция на Украине
Родион Мирошник Лисичанск
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