Посол ЛНР в России сообщил о продвижении союзных сил к Лисичанску

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Посол Луганской народной республики в Российской Федерации Родион Мирошник сообщает о продвижении союзных сил Народной милиции Луганской народной республики и Вооружённых сил Российской Федерации в сторону подконтрольного украинской армии Лисичанска.

"Наши подразделения активно продвигаются с юга в сторону Лисичанска", - написал Мирошник во вторник в соцсетях.

Он отметил, что в черте нескольких населённых пунктов на лисичанском направлении ведутся стрелковые бои. "Ближайшие часы должны принести существенные изменения в расстановке сил в этом районе", - сообщил Мирошник.

"Сегодня были нанесены удары в район Лисичанского НПЗ (нефтеперерабатывающего завода - ИФ), куда были стянуты достаточно крупные скопления живой силы и техники украинских формирований", - добавил посол ЛНР в РФ.