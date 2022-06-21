Украина вернула пошлины и НДС на импорт с 1 июля

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Верховная Рада вернула пошлины и налог на добавленную стоимость (НДС) на импорт товаров, в том числе автомобилей, с 1 июля, сообщил замглавы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в Telegram.

Депутаты поддержали соответствующий правительственный законопроект 234 голосами при необходимых 226, отметил он.

Ранее профильный комитет рекомендовал Раде поддержать правительственный законопроект, хотя депутаты зарегистрировали три альтернативных проекта закона.

Правительственный законопроект содержит поправки в Налоговый кодекс и другие законы о возврате всех таможенных пошлин и НДС на импортные товары, в том числе на автомобили. Он также предлагает возобновить налогообложение, которое было отменено ранее, для товаров, которые ввозятся рядом групп плательщиков единого налога, поскольку в среднем в месяц бюджет по этой льготе теряет около 3 млрд гривен ввозной пошлины.

С 6 апреля Верховная Рада освободила импорт товаров на Украину от ввозной пошлины и НДС для плательщиков единого налога первой-третьей группы, уплачивающих налог по ставке 2% от оборота, а также установила упрощенную форму таможенного оформления. Также полностью освободили от налогообложения импорт транспортных средств гражданами и субъектами упрощенной системы.

Официальный курс на 21 июня – 29,25 грн./$1.